Гари Невилл разнес агента Погба: Райола - это позор. "МЮ" надо перестать с ним сотрудничать

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл советует клубу перестать сотрудничать с агентом Мино Райолой."Погба хочет уйти. Он ясно дал это понять. Его агент — позор. Причем позор не только для "Манчестер Юнайтед", а для всей Европы. "МЮ" должен перестать сотрудничать с ним. У него нет тех ценностей, которые вы хотите видеть в своем клубе.Я считаю, что "Манчестер Юнайтед" не нужно вести с ним переговоры. Он попытается оформить трансфер своего игрока и получить часть суммы от перехода. Вот как он работает.Для "Манчестер Юнайтед" это разрушительно. Погба является одним из лучших и самых известных игроков в мире, но каждую неделю появляются новые проблемы. Всегда какие-то противоречия. Возможно, это не его вина, но дело в том, что это разрушительно для клуба.Вот почему сэр Алекс Фергюсон порой хладнокровно избавлялся от игроков. Они были разрушительны для команды. В футбольном клубе все должны двигаться в одном направлении", - цитирует Невилла TV2.