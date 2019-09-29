Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Гари Невилл считает, что "Манчестер Сити" нужны трансферы, чтобы побороться за победу в Лиге чемпионов и Премьер-Лиге.
"Можно предположить, что "Сити" будет тратиться в январе. Слышал, как Гвардиола сказал, что у них нет денег. Что ж, денег у клуба больше, чем у всех остальных.
Полтора года назад "Манчестер Сити" купил Эмерика Ляпорта в январе, и я думаю, что им нужно снова выйти на рынок.
Этого состава недостаточно для Лиги чемпионов или Премьер-kиги. Гвардиола знает это лучше, чем кто-либо другой", - цитирует Невилла Sky Sports.
Sport24.ru
Гари Невилл: Гвардиола знает, что с таким составом не выиграет ни Лигу чемпионов, ни АПЛ
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