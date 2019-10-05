Агент не исключил вероятности перехода Сон Хын Мина в "Наполи"

Тис Блимейстер, агент корейского нападающего лондонского "Тоттенхэма" Сон Хын Мина, заявил, что не исключает возможного перехода его клиента в неаполитанский "Наполи"."Мои игроки никогда не переходили в „Наполи“, но мне бы хотелось этого. Мой любимый футболист Марадона играл за них.Не могу исключить перехода Сона в "Наполи". В футболе никогда нельзя сказать наверняка. Сону нравится Италия, здешняя еда и итальянцы. Его нелегко купить у "Тоттенхэма", так как он дорого стоит, но однажды всё может быть", — приводит слова Блимейстера Football Italia со ссылкой на Radio Marte.Сон Хын Мин перешёл в "Тоттенхэм" летом 2015 года из "Байера". Сумма трансфера составила € 30 млн. В нынешнем сезоне 27-летний форвард провёл пять матчей в АПЛ, забил два мяча и отдал две результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.