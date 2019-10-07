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Полученная Салахом травма в матче с "Лестером" оказалось несерьезной

Нападающий "Ливерпуля" Мохаммед Салах избежал серьезной травмы в матче восьмого тура АПЛ с "Лестером" (2:1).

Медицинское обследование показало у футболиста вывих лодыжки. Напомним, египтянин получил повреждение в результате нарушения на нем полузащитника "Лестера" Хамзы Чоудхури в самом конце встречи.

Сборная Египта уже исключила форварда из своего состава на товарищескую игру с Ботсваной 14 октября. Таким образом у Салаха во время международного перерыва будет две недели на восстановление перед матчем девятого тура АПЛ с "Манчестер Юнайтед", который состоится 20 октября.

Sport24


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Теги: Салах Ливерпуль Лестер АПЛ
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