Полученная Салахом травма в матче с "Лестером" оказалось несерьезной

Нападающий "Ливерпуля" Мохаммед Салах избежал серьезной травмы в матче восьмого тура АПЛ с "Лестером" (2:1).Медицинское обследование показало у футболиста вывих лодыжки. Напомним, египтянин получил повреждение в результате нарушения на нем полузащитника "Лестера" Хамзы Чоудхури в самом конце встречи.Сборная Египта уже исключила форварда из своего состава на товарищескую игру с Ботсваной 14 октября. Таким образом у Салаха во время международного перерыва будет две недели на восстановление перед матчем девятого тура АПЛ с "Манчестер Юнайтед", который состоится 20 октября.