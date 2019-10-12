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Моуринью рассказал, что Диего Коста ассоциируется у него с животным, а Эссьен - с сыном

Бывший главный тренер "Челси" Жозе Моуринью дал интервью LiveScore, в котором попробовал одним словом охарактеризовать футболистов, с которыми он работал.

Так, бывший нападающий лондонского клуба Диего Коста, который сейчас играет в "Атлетико", был назван описан словом «животное» за свой физический стиль игры и агрессивный характер на поле.

Бывший капитан "Челси" Джон Терри был назван "лидером", экс-нападающий синих Дидье Дрогба — "легендой", бывший полузащитник команды Майкл Эссьен — "сыном".

Нападающий Криштиану Роналду, которого Моуринью тренировал в "Реале", ассоциируется у португальского тренера со словом "гол". Нападающего "Барселоны" Лионеля Месси Особенный описал словом "магия".

Sport24.ru


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Теги: Моуринью Коста Эссьен Челси АПЛ
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