Бывший главный тренер "Челси" Жозе Моуринью дал интервью LiveScore, в котором попробовал одним словом охарактеризовать футболистов, с которыми он работал.
Так, бывший нападающий лондонского клуба Диего Коста, который сейчас играет в "Атлетико", был назван описан словом «животное» за свой физический стиль игры и агрессивный характер на поле.
Бывший капитан "Челси" Джон Терри был назван "лидером", экс-нападающий синих Дидье Дрогба — "легендой", бывший полузащитник команды Майкл Эссьен — "сыном".
Нападающий Криштиану Роналду, которого Моуринью тренировал в "Реале", ассоциируется у португальского тренера со словом "гол". Нападающего "Барселоны" Лионеля Месси Особенный описал словом "магия".
Sport24.ru
Моуринью рассказал, что Диего Коста ассоциируется у него с животным, а Эссьен - с сыном
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