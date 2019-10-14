Бербатов нецензурно послал экспертов, критиковавших его игру

Бывший нападающий "Тоттенхэма", "Манчестер Юнайтед" и сборной Болгарии Димитар Бербатов поделился мнением о том, почему некоторые футбольные эксперты не оценивали по достоинству его вклад на поле.38-летний болгарин с апреля 2018 года находился без клуба и после неудачных поисков нового места работы в сентябре объявил о завершении карьеры. Некоторые специалисты упрекали Бербатова в том, что он был ленивым игроком."Я был художником на поле. Сначала я не понимал этого, но мне действительно было важно делать нечто другое по сравнению с остальными. Если вы смотрите мой матч, то вы никогда не уснете и не переключите канал. Это может быть малейшее движение, деталь, то, как я контролирую мяч. Я хотел, чтобы люди говорили: "Вау, я хочу попробовать так же". Потом вы убеждались, что сделать это не так легко, как кажется.Ко мне было такое отношение потому, что я не играл, как Руни или Тевес. Я могу назвать вам шесть-семь нынешних игроков мирового класса, которые бегают меньше, чем я. А когда на тебя вешают ярлык, это прилипает. Даже если это неправда. Эти люди могут пойти на [нецензурное слово]. Они ничего не понимают и пытаются выглядеть умными. После каждого матча я проверял свою статистику: я пробегал 10-11 км. Но это не имеет для меня значения. Больше волновало то, как я двигался и создавал пространство, как пытался открыться для передачи или сделать пас, чтобы сохранить мяч. Дело не всегда было в голах", - цитирует Бербатова Goal.