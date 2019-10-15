Каррагер: Джеррард может возглавить "Ливерпуль" сразу после "Рейнджерс"

Бывший футболист "Ливерпуля" Джейми Каррагер выразил мнение, что следующим главным тренером мерсисайдцев может стать наставник "Рейнджерс" Стивен Джеррард."С тренерами всё зависит от сроков. Кто знает, когда Юрген Клопп собирается покинуть "Ливерпуль"? У Стиви могут быть трудные времена, он может уйти в другой клуб или же остаться в "Рейнджерс". Люди считают, что он создан для работы в "Ливерпуле".Его возьмут в расчёт, потому что он Стивен Джеррард. Но, что более важно, он действительно хорошо работает в качестве тренера. Нет сомнений, что чем больше он получит опыта, тем лучше сможет прогрессировать как тренер. Не могу сказать, что он не смог бы возглавить "Ливерпуль" сразу после "Рейнджерс", - цитирует Каррагера Goal.