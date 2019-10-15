» » Каррагер: Джеррард может возглавить "Ливерпуль" сразу после "Рейнджерс"

Каррагер: Джеррард может возглавить "Ливерпуль" сразу после "Рейнджерс"

Бывший футболист "Ливерпуля" Джейми Каррагер выразил мнение, что следующим главным тренером мерсисайдцев может стать наставник "Рейнджерс" Стивен Джеррард.

"С тренерами всё зависит от сроков. Кто знает, когда Юрген Клопп собирается покинуть "Ливерпуль"? У Стиви могут быть трудные времена, он может уйти в другой клуб или же остаться в "Рейнджерс". Люди считают, что он создан для работы в "Ливерпуле".

Его возьмут в расчёт, потому что он Стивен Джеррард. Но, что более важно, он действительно хорошо работает в качестве тренера. Нет сомнений, что чем больше он получит опыта, тем лучше сможет прогрессировать как тренер. Не могу сказать, что он не смог бы возглавить "Ливерпуль" сразу после "Рейнджерс", - цитирует Каррагера Goal.

"Чемпионат.сом"


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Каррагер Джеррард Ливерпуль Рейнджерс АПЛ
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Каррагер: Джеррард может возглавить "Ливерпуль" сразу после "Рейнджерс"
Министр спорта Италии предложил отобрать у Турции финал ЛЧ за военную операцию в Сирии
Божович: не ожидал, что Соболев будет выступать так ярко
Премьер-министр Великобритании назвал "гнусным" расизм болельщиков в Болгарии 2
Статистики выяснили, кому и в какой день недели Роналду забивает чаще всего 1
Объявлен финальный список претендентов на награду Golden Boy - 2019 1
Фанаты пристыдили девушку Зинченко за фото с Роналду после поражения португальцев в Киеве 2
Газзаев: положительно отношусь к тому, что Черчесов ставит задачу выиграть чемпионат Европы 2
"Манчестер Сити" оценил эмоции Зинченко после выхода сборной Украины на Евро: никогда не меняйся 2
Ван дер Сар: в 2001 году я мог перейти в "Ливерпуль" или "Боруссию"
Хинкель: "Спартак" — самый популярный клуб России, у него более 25 млн фанатов 19
Черчесов: следующая задача — успешно сыграть с Бельгией 7
Двое игроков "Дерби" получили судебное наказание за вождение пьяными
Фанаты "Уфы" нарисовали граффити длиной 362 метра, установив рекорд
«Спартаку» и нужен был иностранный тренер. Но ничего не получится, если Федун не усвоит уроки прошлого 8
Тренер "Уфы" продолжит работу в "Локомотиве"
Лебедев – об украинце Яремчуке: обыграем Бельгию, тогда Дзюба ему ответит 15
Кавани собирается провести переговоры с "Ювентусом"
Болгарский журналист перебил Саутгейта: расизм? Что вы несёте, это преувеличение
Amazon снимет документальный фильм про Фернандо Торреса
"Интер" может подписать Жиру
УЕФА поздравил Филимонова с 46-летием, вспомнив сэйв в матче с "Интером" 1998 года 4
Мариу: Португалии не хватило удачи в матче с Украиной 2
"Спартак" сможет отдавать игроков в аренду в немецкий экс-клуб Тедеско 20
Мостовой заявил, что Тедеско назначили в "Спартак" по знакомству 19
Южная и Северная Корея сыграли друг против друга впервые за 29 лет 2
Премьер-министр Болгарии призвал главу футбольной федерации уйти в отставку 1
Министр спорта Франции потребовала от УЕФА наказать сборную Турции 1
В. Панченко: разбрасываться деньгами в ростовском СКА никто не собирается 1
Дешам: Франция еще не решила задачу, придется доделывать в ноябре
Все новости