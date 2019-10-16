"Я еще недостаточно говорю по-английски, но учусь". Аллегри — о возможном назначении в "МЮ"

Бывший главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри в шуточной форме прокомментировал слухи о его возможном назначении в "Манчестер Юнайтед"."Я еще недостаточно говорю по-английски, но учусь", — цитирует Аллегри Przeglad Sportowy.Ранее в СМИ сообщалось, что Аллегри является одним из претендентов на аналогичную должность в "Манчестер Юнайтед". По данным Daily Mail, итальянский специалист позовет в свой тренерский штаб Патриса Эвра, если все же возглавит "красных дьяволов".Аллегри возглавлял "Ювентус" с 2014 по 2019 год. С командой он выиграл 5 чемпионатов, 4 Кубка и 2 Суперкубка Италии.