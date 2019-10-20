Не спешите их хоронить. Кризисный «Манчестер Юнайтед» остановил неуязвимый «Ливерпуль»

Великолепная серия «Ливерпуля» прервалась в девятом туре английской Премьер-Лиги. «Манчестер Юнайтед» помешал вечному сопернику одержать девятую победу подряд, а до триумфа «МЮ» не хватило 10 минут.

Guardian

Усреднённые позиции игроков, слева - "МЮ", справа - "Ливерпуль"

Карта потерь, слева - "МЮ", справа - "Ливерпуль"

Problems with the Origi ‘foul’



As Mane did vs Leicester, Origi takes a heavy touch, Loses control throws himself to the floor like a toddler not getting their own way. Fair point there’s contact, that fall?



Second, if your trying to buy a foul. Get the right leg!#MUNLIV #VAR pic.twitter.com/OrKfqP8od2 — Smithurst (@SmithurstPE) October 20, 2019

Тепловые карты. Слева - "МЮ", справа - "Ливерпуль"

Перед матчем на «Олд Траффорд» на хозяев ставили только ярые фанаты «Манчестер Юнайтед». Действительно, крайне неудачный старт клуба вкупе с многочисленными кадровыми потерями превращал «красных дьяволов» в явных аутсайдеров. «Юнайтед» предстояло сыграть без Люка Шоу, Поля Погба, Антони Марсьяля, Неманьи Матича и, возможно, Давида де Хеа. На фоне таких потерь отсутствие в составе «Ливерпуля» травмированного Мохамеда Салаха казалось лишь мелким неудобством.Уле-Гуннар Сульшер сыграл в довольно смелый футбол. С первых минут хозяева показали, что не планируют отсиживаться в обороне. Так, «Юнайтед» при случае активно прессинговал соперника у чужих ворот, заставляя Алиссона раз за разом выбивать мяч в центр поля. Фактически, «МЮ» сыграл в трёх нападающих, вместе с Маркусом Рэшфордом трезубец составили Дэниел Джеймс и Андреас Перейра. Фред и Мактоминай должны были цементировать центр поля, по бокам расположились латерали Янг и Ван-Биссака, а тройку оборону составили Линделёф, Магуайер и Рохо.К слову, аргентинский защитник впервые в нынешнем сезоне вышел в стартовом составе. Помогла очередная травма: на разминке повреждение получил Аксель Туанзебе, который должен был выйти с первых минут!«Ливерпуль» довольно неожиданно сыграл крайне осторожно. То ли сработала магия «Олд Траффорда», то ли Юрген Клопп побоялся играть в фирменный футбол без Мо Салаха. Но даже по усреднённым позициям «Ливерпуля» видно, что гости не слишком-то упорствовали в традиционном прессинге. Садио Мане и Роберто Фирмино образовали пару форвардов, а все остальные игроки «Ливерпуля» располагались ниже. Более того, Дивок Ориги, заменивший Салаха, и вовсе чаще находился рядом с Эндрю Робертсоном.Хозяева за весь матч допустили лишь пять потерь на своей половине поля, при этом только три из них были в потенциально опасных зонах. Учитывая, что «Юнайтед» противостоял «Ливерпуль», классно играющий в прессинге, небольшое количество ошибок при выходе из обороны удивляет. Ещё удивительнее, что «Ливерпуль» на своей половине поля терял мяч даже чаще, у гостей таких потерь было 10.Да, обе команды действовали довольно осторожно и не раскрывались, но от «Ливерпуля» можно было изначально ждать большего. «Манчестер Юнайтед» терпеливо ждал свой шанс. Тревожные звоночки у штрафной «Ливерпуля» периодически возникали. Например, иногда «МЮ» удавалось организовать выход два в два. У «Ливерпуля» в первой половине матча таких шансов фактически не было, разве что отличный шанс упустил Фирмино, бивший из пределов штрафной.И на 36-й минуте «МЮ» воспользовался своим шансом. Быстрая контратака закончилась классным прострелом Джеймса и хладнокровным финишем от Рэшфорда, которого за спину запустил Матип. Правда, футболисты «Ливерпуля» тут же устремились к арбитру, указывая, что ранее в центре поля Ориги отоварили по ногам. На повторе видно, что, действительно, бельгиец получил небольшой удар, но, по всей видимости, судейская бригада посчитала контакт недостаточно серьёзным. Впрочем, отмени главный арбитр этот гол, вряд ли бы кто-то удивился.Вскоре у футболистов «Ливерпуля» вновь появился повод обвинить судью за экраном в предвзятости. Теперь уже Линделёф допустил чудовищную потерю в собственной штрафной, а Мане, обокрав шведа, точно пробил по воротам. Но на повторе было чётко видно, что мяч сперва попал в руку Мане. Согласно новым правилам, которые вступили в силу с этого сезона, такая игра рукой считается нарушением правил. В данном случае претензий к арбитрам быть не должно.Во втором тайме «Ливерпуль» хоть и заметно прибавил в плане владения мячом, заканчивая матч с цифрами 75% на 25%, извлечь пользу из этого гости толком не смогли. «Красные» редко беспокоили Де Хеа, подолгу разыгрывая мяч перед чужой штрафной. Да, периодически моменты возникали, но от лидера чемпионата Англии и сильнейшей команды Европы можно было ждать настоящего огня. Вместо этого «МЮ» довольно спокойно оборонялся, но ошибку всё же допустил. На 85-й минуте после прострела мяч пролетел всю штрафную хозяев и оказался в ногах у Лалланы, который и спас «Ливерпуль».В оставшиеся 10 минут (с учётом добавленного времени) уже «Ливерпуль» мог вырвать победу, «Манчестер Юнайтед» прижимался к воротам, но выстоял. И, конечно, после такого тренеры обеих команд имели основания для недовольства результатом.Впрочем, значение этого матча не стоит переоценивать. На самом деле, «Манчестер Юнайтед», в целом, довольно здорово играет с ведущими клубами, но не впечатляет в матчах с аутсайдерами. Вспомним игры «МЮ» с «Арсеналом», «Челси», да и в прошлом году с «ПСЖ» и с определённой натяжкой с «Барселоной».Главной проблемой команды Сульшера остаётся неспособность набирать «свои» очки в матчах с командами уровня «Саутгемптона» и «Кристал Пэлас». Впрочем, это и неудивительно, учитывая фактически молодёжный состав «Манчестер Юнайтед». На матчи с грандами «красные дьяволы» настраиваются по-особенному, помогает и возможность играть явным вторым номером. А взламывать эшелонированную оборону андердога пока «Юнайтед» не удаётся. Главный вопрос – как быстро сможет справиться с этой проблемой Сульшер? Ничья с «Ливерпулем» - луч света, но не решение глобальных проблем.В то же время ничего страшного не произошло для «Ливерпуля». «Красные» опережают «Манчестер Сити» на шесть очков, отрыв остаётся большим, да и «МЮ», наверняка, изрядно попортит нервы «горожанам» на «Олд Траффорде». Гораздо важнее выяснить, почему «Ливерпуль» Клоппа так неудачно играет с «МЮ» в гостях (у немца пока ни одной победы) и почему в последнее время у мерсисайдцев наблюдается явный спад. В последние недели «Ливерпуль» набирал очки натужно, былой лёгкости у команды сейчас нет. Что же будет дальше?Рэшфорд, 38 - Лаллана, 85де Хеа, Магуайр, Линделёф, Ван-Биссака, Янг, Туанзебе, Мактоминай, Фред, Джеймс, Перейра (Уильямс, 90+1), РашфордБекер, ван Дейк, Робертсон, Матип, Александер-Арнольд, Вейналдум, Фабиньо, Хендерсон (Лаллана, 72), Фирмино, Ориги (Окслейд-Чемберлен, 59), МанеФабиньо, 70.