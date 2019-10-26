Агент Жорже Мендеш предложил "Ювентусу" Де Хеа

Агент Жорже Мендеш сегодня встретился с руководством "Ювентуса", сообщает caughtoffside.com. Португалец готов предложить туринцам вратаря "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа. "Ювентус" не прочь приобрести испанского голкипера, и если это случится, команду покинет Войчех Щенсны.29-летний Щенсны провел за "Ювентус" в текущем сезоне 11 матчей, в которых пропустил 9 голов. Де Хеа за "МЮ" сыграл 12 встреч, в которых пропустил 10 голов.