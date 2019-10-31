Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнолд рассказал, что мечтает однажды стать капитаном команды.
"Не стесняюсь говорить, что стать капитаном — это моя мечта. Это сбудется или нет — не мне решать. Я не выбираю, кто выйдет с капитанской повязкой. Но это то, что я хотел бы сделать однажды. Всегда мечтал стать капитаном "Ливерпуля", и это то, что мотивирует меня.
Я всегда был игроком "Ливерпуля", а "Ливерпуль" всегда был моим домом. Я никогда не думал о том, чтобы сменить клуб. Всегда думал, что "Ливерпулю" суждено было стать моим клубом.
Когда я рос, моей мечтой всегда было играть за "Ливерпуль". Теперь я живу мечтой, и я не думаю, что что-то изменилось", — цитирует защитника ВВС.
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Александер-Арнолд: мечтаю стать капитаном "Ливерпуля". Это мотивирует меня
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