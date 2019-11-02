Сульшер: "Борнмуту" понадобилось немного магии, чтобы победить "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер прокомментировал поражение своей команды от "Борнмута"."Мы разочарованы, "МЮ" должен был контролировать игру, но не сделал этого и не смог поразить ворота соперника. Нам не хватало определенного уровня в какие-то моменты. Вероятно, я должен был выпустить несколько других игроков в основном составе. В таких матчах нужно побеждать. Несмотря на результат, нам нужно смотреть вперед."МЮ" не смог извлечь выгоду из хорошего начала матча, а потом волшебный момент принес "Борнмуту" победу. Здесь понадобилось немного магии. Иногда нужно просто признать: "Это было здорово исполнено", — цитирует Сульшера BBC.