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Сульшер: "Борнмуту" понадобилось немного магии, чтобы победить "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер прокомментировал поражение своей команды от "Борнмута".

"Мы разочарованы, "МЮ" должен был контролировать игру, но не сделал этого и не смог поразить ворота соперника. Нам не хватало определенного уровня в какие-то моменты. Вероятно, я должен был выпустить несколько других игроков в основном составе. В таких матчах нужно побеждать. Несмотря на результат, нам нужно смотреть вперед.

"МЮ" не смог извлечь выгоду из хорошего начала матча, а потом волшебный момент принес "Борнмуту" победу. Здесь понадобилось немного магии. Иногда нужно просто признать: "Это было здорово исполнено", — цитирует Сульшера BBC.

Sport24.ru


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Теги: Сульшер Борнмут Манчестер Юнайтед АПЛ
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