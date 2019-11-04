Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хён Мин, в матче 11 тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (1:1) совершивший подкат, в результате которого Андре Гомеш получил перелом голеностопа, подвергся оскорблениям на расовой почве.
Как пишет Чемпионат со ссылкой на Sky Sports, один из фанатов «ирисок» был уличён в расистских выкриках в адрес корейского футболиста. Ливерпульский клуб уже выступил с заявлением, в котором осудил поведение нарушителя и пообещал расследовать инцидент.
Андре Гомешу после подката Сона был диагностирован перелом костей правой лодыжки, а многие игроки, среди которых и сам кореец, не смогли сдержать эмоций, увидев последствия фола.
"Эвертон" начал расследование в отношении фаната, оскорбившего Сона на расовой почве
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»