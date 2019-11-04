Тосун - о травме Гомеша: лучше бы мы проиграли 0:5, и этого не случилось!

Нападающий "Эвертона" Дженк Тосун поддержал своего партнёра по команде Андре Гомеша, получившего перелом голеностопа в игре 11 тура АПЛ против "Тоттенхэма".



Фото: instagram.com/cenktosun14

- Ты побеждаешь, играешь вничью, проигрываешь, но всё это не имеет значения, когда случается такое. Лучше бы я не забил, лучше бы мы проиграли 0:5, и этого бы не случилось! Знаю, ты вернёшься сильнее, бро, и мы тебе поможем! - написал Тосун в своём Инстаграме.



Турецкий нападающий сравнял счёт на 97-й минуте матча с "Тоттенхэмом" и принёс своей команде ничью.