"Ливерпуль" заинтересован в приобретении нападающего "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиана Мбаппе, сообщает El Desmarque.
По информации издания, у клуба не возникнет финансовых проблем с высокой стоимостью Килиана.
Также в трансфере Мбаппе заинтересованы мадридский "Реал" и туринский "Ювентус".
В нынешнем сезоне французский форвард принял участие в 11 матчах во всех турнирах. В его активе девять мячей и четыре результативные передачи.
"Газета"
"Ливерпуль" заинтересован в приобретении Мбаппе
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