"Ливерпуль" заинтересован в приобретении Мбаппе

"Ливерпуль" заинтересован в приобретении нападающего "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиана Мбаппе, сообщает El Desmarque.По информации издания, у клуба не возникнет финансовых проблем с высокой стоимостью Килиана.Также в трансфере Мбаппе заинтересованы мадридский "Реал" и туринский "Ювентус".В нынешнем сезоне французский форвард принял участие в 11 матчах во всех турнирах. В его активе девять мячей и четыре результативные передачи.