Салах: даже если мы обыграем "Манчестер Сити", чемпионская гонка ещё не окончена

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах поделился ожиданиями от матча 12-го тура английской Премьер-лиги с "Манчестер Сити" и высказал мнение о чемпионской гонке в этом сезоне."Чемпионская гонка ещё не окончена. Это всего два матча разницы. Если провести неудачный отрезок, это может создать серьёзные проблемы. Даже если мы выиграем, впереди ещё очень долгий путь. Сейчас только ноябрь, поэтому рано говорить о титуле Премьер-лиги", — приводит слова Салаха Sky Sports.Матч "Ливерпуль" — "Манчестер Сити" состоится 10 ноября. Встреча пройдёт на стадионе "Энфилд". Подопечные Юргена Клоппа возглавляют турнирную таблицу чемпионата Англии, набрав в 11 турах 31 очко. Команда из Манчестера располагается на втором месте, имея в активе на 6 очков меньше.