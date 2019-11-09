Гвардиола: "Манчестер Сити" - не андердог матча с "Ливерпулем"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не согласен с мнением, что его команда подходит к выездному матчу 12-го тура английской Премьер-лиги с "Ливерпулем" в качестве андердога."Люди не из "Манчестер Сити", средства массовой информации пытаются назвать нас андердогами. Никогда этого не чувствовал. Никогда. Конечно, "Ливерпуль" опережает нас на шесть очков и играет фантастически весь сезон, но я не собираюсь ехать на автобусе до "Энфилда", думая, что проиграю.У меня никогда не было подобных мыслей в карьере. Я всегда думаю о чём-то особенном. У нас будет шанс выиграть. Знаем, для победы в этом матче мы должны сыграть на высшем уровне. Нам нужно невероятное внимание к деталям. Необходимо верить, что можешь победить, но посмотрим, что произойдёт", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.