Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не согласен с мнением, что его команда подходит к выездному матчу 12-го тура английской Премьер-лиги с "Ливерпулем" в качестве андердога.
"Люди не из "Манчестер Сити", средства массовой информации пытаются назвать нас андердогами. Никогда этого не чувствовал. Никогда. Конечно, "Ливерпуль" опережает нас на шесть очков и играет фантастически весь сезон, но я не собираюсь ехать на автобусе до "Энфилда", думая, что проиграю.
У меня никогда не было подобных мыслей в карьере. Я всегда думаю о чём-то особенном. У нас будет шанс выиграть. Знаем, для победы в этом матче мы должны сыграть на высшем уровне. Нам нужно невероятное внимание к деталям. Необходимо верить, что можешь победить, но посмотрим, что произойдёт", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
"Чемпионат.сом"
Гвардиола: "Манчестер Сити" - не андердог матча с "Ливерпулем"
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