Бывший футболист "Манчестер Юнайтед", а ныне главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз рассказал, в чем он видит сходство между вингером манкунианцев Дэнилом Джеймсом и нападающим "Ювентуса" Криштиану Роналду.
"Джеймса часто бьют по ногам, но он встает и снова просит мяч. Роналду в начале своей карьеры был таким же.
Болельщики любят футболистов, которые много атакуют, а Дэниэл как раз из таких. Своими голами и передачами он представляет очень серьезную угрозу для соперников", — цитирует Гиггза A Bola.
Sport24.ru
Гиггз рассказал, какой игрок "МЮ" ему напоминает Роналду
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»