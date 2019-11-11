Марез: из-за "Лестера" я потерял два года. В 2016 году у меня была договоренность с "Арсеналом"

Полузащитник "Манчестер Сити" Рияд Марез рассказал о том, что в 2016 году мог стать игроком "Арсенала"."Все было бы по-другому, если бы после чемпионского сезона с "Лестером" я перешел в топ-клуб. Я понимаю, что потерял два года на самом высоком уровне. Я потерял два года!Вместо того, чтобы перейти в "Манчестер Сити" в 27 лет, я мог оказаться там в 24-25. "Лестер" заблокировал трансфер. Они сказали мне: "Ты не уйдешь, ты не уйдешь!"Мой агент разговаривал с Венгером, который действительно хотел видеть меня в своей команде. Мой переход в "Арсенал" был почти оформлен летом 2016-го. Я был очень расстроен", — цитирует Мареза France Football.