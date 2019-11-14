Хендерсон рассказал, как чуть не подрался с Суаресом на тренировке в 2011 году

Полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон рассказал, как чуть не подрался с бывшим нападающим клуба Луисом Суаресом на тренировке в 2011 году."Тогда на тренировке я старался изо всех сил, делал всё возможное. Футболистам всё время приходится сталкиваться с критикой, и люди всегда сомневаются в тебе. В то время я был молод, и Луис сделал на тренировках несколько вещей, которые мне сильно не понравились.Меня это действительно задело и заставило подумать, что я недостаточно хорош, чтобы быть с ним в одной команде. Он поднял руки вверх, как будто спрашивал у всех: "Что происходит, что он тут делает?" Словно меня не должно было быть там.Он сделал это три раза, и в тот момент меня переклинило, я готов был убить его. Но после того случая у нас были хорошие отношения, и я многому у него научился", - цитирует Хендерсона Daily Mail.