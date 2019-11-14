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Клопп: "Ливерпуль" мог бы подписать Ибрагимовича, если бы он не играл за "МЮ"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о возможном подписании красными контракта с шведским форвардом Златаном Ибрагимовичем, который в январе 2020 года станет свободным агентом.

"Если бы он раньше не играл за "Манчестер Юнайтед", то мы могли бы рассмотреть вариант с подписанием контракта с ним. Но я даже не уверен, что он хотел бы играть за наш клуб. Мы играем в достаточно интенсивный футбол.

Несмотря на всё это, я не могу не уважать Златана. Мне импонирует его карьера, его старания и уверенность в себе. Он фантастический персонаж, и я действительно надеюсь, что он продолжит играть в футбол. Мир будет слишком скучать по нему", — цитирует Клоппа Tribal Football со ссылкой на Sportbladet.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Клопп Ливерпуль Ибрагимович Манчестер Юнайтед АПЛ
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