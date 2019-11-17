"Манчестер Сити" может купить Комана у "Баварии", если Сане уйдет к мюнхенцам

"Манчестер Сити" рассматривает возможность подписания полузащитника "Баварии" Кингсли Комана.Как сообщает Sky Sports, английский клуб намерен приобрести 23-летнего футболиста на замену Лерою Сане, который может как раз перебраться в Мюнхен."Бавария" хотела купить Сане еще летом, но отложила трансфер из-за травмы немца: в начале августа в матче за Суперкубок Англии с "Ливерпулем" он получил разрыв крестообразных связок и в настоящее время продолжает восстановление.Коман в этом сезоне провел за мюнхенцев 16 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал пять результативных передач. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 60 миллионов евро.