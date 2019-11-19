Бенитес может сменить Пеллегрини на посту главного тренера "Вест Хэма"

Испанский специалист Рафаэль Бенитес может вернуться в английскую Премьер-лигу.Как сообщает The Sun, руководство "Вест Хэма" всерьез рассматривает вариант с увольнением Мануэля Пеллегрини. Если отставка чилийца состоится, то боссы лондонского клуба хотели бы пригласить на его место Бенитеса, который в настоящее время тренирует "Далянь Ифан", где зарабатывает 12 млн фунтов в год.Перед началом сезона перед "Вест Хэмом" ставилась задача попасть в топ-6, но после 12 туров команда идет на 16-й позиции в пяти очках от зоны вылета.Бенитес знаком болельщикам АПЛ: в прошлом испанец тренировал "Ливерпуль" и "Ньюкасл".