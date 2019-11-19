Моуринью стал главным тренером "Тоттенхэма"

"Тоттенхэм" на своем официальном сайте объявил о назначении Жозе Моуринью новым главным тренером команды. Лондонский клуб заключил с 56-летним специалистом контракт до конца сезона-2022/23.

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Напомним, во вторник должность главного тренера шпор покинул Маурисио Почеттино. Под его руководством команда заняла лишь 14-е место в первых 12 турах АПЛ. Аргентинец руководил командой с 2014 года.



Последним местом работы Моуринью был "Манчестер Юнайтед", который он покинул в 2018 году.