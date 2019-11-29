«Арсенал» уволил Эмери. И проводил «тренеришку», как «Спартак» - Карреру

Унаи Эмери не справился в «Арсенале». Вчера «ганнерз» проиграли в Лиге Европы «Айнтрахту» (1:2), и чаша терпения лондонского руководства переполнилась. Всё дело в том, что это уже седьмая игра, в которой «Арсенал» не сумел победить.
Такой серии у лондонских «пушкарей» не было 27 лет. Весомый повод. Настолько же, насколько и восьмое место в АПЛ.
Занятно, что «Арсенал» сообщил об увольнении тренера на официальном сайте, используя методику московского «Спартака». Английский клуб сопроводил стандартный в таких случаях текст фотографией стадиона.
Что ж, Эмери хотя бы не выигрывал для этого клуба первое за 16 лет чемпионство.
Эмери неплохо начал. Но проблемы возникли почти сразу
Изначально было понятно, что первому после Арсена Венгера тренеру будет тяжело. Фанаты «Арсенала» с чего-то решили, что надоевший (скажем прямо) француз настолько засиделся, что после него любой коуч выдаст результаты более лучшие. О том, что команда может рухнуть, они даже не предполагали.
Эмери выдал неплохой результат в первый сезон. Опередил кризисный, но всё же «Юнайтед», чуть-чуть не догнал «Тоттенхэм» и «Челси» - до третьей строчки не хватило трёх очков. Главной причиной этому стала неудачная игра в гостях. Если смотреть только результаты на выезде, «Арсенал» Эмери откатывается на седьмую строчку.
Но даже это было не главное. Ключевое финал Лиги Европы. В 1/8 «пушкари» Эмери отыгрались после жёсткого приёма от «Ренна» (опять неудача в гостях), прошли «Наполи» и «Валенсию» - и проиграла в решающей игре «Челси» Сарри.
Но уже тогда аналитики говорили о том, что рано восхищаться одним из нелюбимых наставников Дзюбы. Даже, наверное, нелюбимым – Артем говорил, что Карпин хотя бы говорил всё в лицо, а Манчини он вовсе за тренера не считает. В первый сезон «ганнерз» показывали сумасшедший процент реализации. Иначе говоря, «Арсеналу» просто везло.
Статистическая аномалия на второй сезон не растянулась.
С командой начала твориться лютая жесть не только в игровом плане. Поссорился с фанатами капитан лондонской команды Гранит Джака, снявший с себя футболку, когда он уходил на замену. Эмери поддерживать своего футболиста не стал. Может, в том числе и поэтому в раздевалке «Арсенала» разладились отношения между игроками и тренером.
Впрочем, нападающий Ляказетт лайкал в социальных сетях посты фанатов, в которых поливались и тренер, и бывший капитан. Похоже, в команде всем уже было наплевать и друг на друга.
Эмери не для топ-клуба?
Испанец мощно выступал с «Севильей» в Лиге Европы и «Валенсией» в Ла Лиге, со всех сторон провалился в «Спартаке». После этого была первая мощная площадка – главная команда Франции «ПСЖ». Эмери сумел победить в Лиге 1, но, есть ощущение, с этим справился бы и ручной попугай Унаи, если бы таковой у него имелся. Это примерно то же самое, что и победа в Бундеслиге с «Баварией».
Шансом в «Арсенале» Эмери не воспользовался совсем. Тяжело представить, чтобы кто-нибудь из европейских грандов опять решился пригласить испанца. Скорее всего, его ждут середняки, из которых ему удавалось вытягивать максимум (три раза подряд брал бронзу Примеры с «Валенсией»). Хотя бы ближайшее время.
Кто вместо него?
Временным наставником назначили ассистента Эмери, бывшего игрока «Арсенала» Фреда Юнгберга. Вероятность, что его оставят у руля, минимальна, но совсем отрицать её не стоит – Сульшер до сих пор руководит «Манчестер Юнайтед», хотя хуже уже некуда.
Несколько дней назад сообщали, что «ганнерз» может подхватить Нуну Эшпириту Санту, «Вулверхэмптон» которого идет следом за топ-5. При этом уточнялось: поскольку «Вулвз» не отпустит своего наставника по ходу сезона, пока рулить будет Юнгберг.
Впрочем, есть ещё один вариант – недавно освободившийся Маурисио Почеттино. До встречи «Арсенала» против «шпор» ещё несколько месяцев, так что время подумать у аргентинца есть.
И есть небольшое чувство жалости, что с Эмери разобрались так поздно. Моур в «Арсенале»... Это было бы даже интереснее.
Фото: en.trend.az
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Фото: getty images
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