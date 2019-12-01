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"Арсенал" сыграл вничью с "Норвичем"

В матче 14-го тура чемпионата Англии "Арсенал" сыграл вничью с "Норвичем" со счетом 2:2.

Чемпионат Англии

14 тур

Гол: Пукки, 21, Кантвелл, 45+2 - Обамеянг, 29 (пен.), 57

Норвич Сити: Крул, Байрэм, Годфри, Циммерман, Ааронс, Маклин, Трибулл, Амаду, Эрнандес, Кантвелл (Буэндия, 83), Пукки

Арсенал: Лено, Мустафи, Чемберс, Колашинац, Луис, Уиллок (Торрейра, 71), Джака, Гюэндузи (Сака, 78), Озил (Мартинелли, 89), Обамеянг, Ляказетт

Предупреждения: Циммерман, 24, Маклин, 44, Чемберс, 66


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Теги: Арсенал Норвич АПЛ
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