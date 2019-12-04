Алиссон - о призе Яшина: Месси мне сильно помог

Бразильский вратарь "Ливерпуля" Алиссон Бекер поделился эмоциями после получения приза имени Яшина — аналога "Золотого мяча»"для вратарей."Мне противостояли отличные соперники. Я верю, что Бог поставил этих людей на моем пути, чтобы я мог становиться лучше. Это касается и Месси. Мы можем прогрессировать, только когда играем с лучшими из лучших. Так что Месси мне сильно помог", — цитирует Алиссона France Football.