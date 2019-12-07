Клопп - о матче с "Борнмутом": почти идеальный день для "Ливерпуля"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подвёл итоги матча 16-го тура английской Премьер-лиги с "Борнмутом" (3:0)."Дело не в том, чтобы постоянно развлекать публику, а чтобы принимать верные решения. В защите не было особых проблем, и это очень важно. Почти идеальный день для нас.Не хочу умалять заслуги или качества других команд, с которыми работал, но эта команда особенная. Без этих игроков у нас просто нет шансов осуществить все мечты "Ливерпуля". Для достижения целей нужен сильный характер, и у этой команды он есть", - цитирует Клоппа Sky Sports.