Скауты "Челси" просматривали Вернера и Дембеле

Скауты "Челси" просматривали нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера и форварда "Лиона" Муссу Дембеле в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов вчера, 10 декабря. Об этом сообщает Daily Mail.Лондонский клуб показал, что готов приобретать новых игроков в январское трансферное окно после снятия трансферного запрета. Первым делом "Челси" обратился к позиции нападающего, чтобы увеличить конкуренцию форварду команды Тэмми Абрахаму, так как Миши Батшуайи и Оливье Жиру не способны этого сделать. Француз намерен уйти из клуба, так как хочет получать больше игровой практики.