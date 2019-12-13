"Ливерпуль" объявил о продлении контракта с главным тренером Юргеном Клоппом до 2024 года.
Соглашения с клубом также продлили ассистенты Клоппа Петер Кравитц и Пепийн Лийндерс.
"Когда я пришел в клуб осенью 2015-го, чувствовал, что эта команда мне идеально подходит. Оказывается, я недооценивал этот момент. Благодаря вере в успех дальнейшего сотрудничества я продлеваю контракт до 2024 года. Я даже подумать не мог о том, чтобы уйти", — цитирует Клоппа пресс-служба "Ливерпуля".
В первый же сезон во главе "Ливерпуля" Клопп вывел команду в финал Кубка Лиги и Лиги Европы, но проиграл в обоих решающих матчах. В сезоне-2016/17 "Ливерпуль" вышел в финал Лиги чемпионов, где проиграл "Реалу". В сезоне-2018/19 Клопп выиграл Лигу чемпионов, победив в финале "Тоттенхэм" со счетом 2:0.
В прошлом сезоне "Ливерпуль" побил рекорд по очкам за сезон в АПЛ (97), но занял второе место, уступив "Манчестер Сити". Сейчас "Ливерпуль" идет на первом месте в таблице чемпионата Англии с преимуществом в 8 очков после 16 игр.
Sport24
"Ливерпуль" продлил контракт с Клоппом до 2024 года
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