Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер рассказал о задачах клуба на трансферном рынке.
"Мы стремимся укрепить многие позиции. Если вы сравните наш состав с другими командами, то заметите, что мы не сильно уступаем, но всё же нам нужны два или три футболиста для глубины, чтобы можно было проводить ротацию в течение долгого сезона. Посмотрим, кого мы сможем приобрести", - цитирует Сульшера Goal.
"Чемпионат.сом"
Сульшер: "МЮ" нужно приобрести двух или трех футболистов
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