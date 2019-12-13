Сульшер: "МЮ" нужно приобрести двух или трех футболистов

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер рассказал о задачах клуба на трансферном рынке."Мы стремимся укрепить многие позиции. Если вы сравните наш состав с другими командами, то заметите, что мы не сильно уступаем, но всё же нам нужны два или три футболиста для глубины, чтобы можно было проводить ротацию в течение долгого сезона. Посмотрим, кого мы сможем приобрести", - цитирует Сульшера Goal.