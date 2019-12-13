Моуринью: "Тоттенхэм" не должен занимать седьмое или восьмое место в АПЛ

Главный тренер лондонского "Тоттенхэм Хотспур" Жозе Моуринью высказался о месте команды в турнирной таблице английской Премьер-лиги."Мы знаем, чего заслуживаем. Конечно, наша команда не должна занимать место во второй половине турнирной таблицы. Мы даже не должны быть седьмыми или восьмыми, как это есть сейчас. Знаем, где должны быть, и верим, что в конце сезона будем там", - цитирует Моуринью Sky Sports.На этот момент "Тоттенхэм" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В 16 матчах "шпоры" набрали 23 очка.