Клопп: Милнер — авторитетная личность в раздевалке, он заботится о себе и о других

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал новый контракт Джеймса Милнера. Срок действия нового трудового соглашения между 33-летним футболистом и мерсисайдским клубом официально не сообщается. СМИ пишут, что оно рассчитано до лета 2022 года. Предыдущее истекало летом 2020 года."Это отличная новость для Ливерпуля. Он наш вице-капитан и, очевидно, один из лидеров нашей команды. Он важен для нас как за пределами футбольного поля, так и на поле, и это говорит о нем очень многое.Джеймс — авторитетная личность в раздевалке и тот, кого игроки слушают и уважают. Когда мы играли с Барселоной на "Энфилде", он был одним из первых, кто приехал на базу в Мелвуд, и как только он открыл дверь, он начал мотивировать и подгонять остальных парней. Мне это понравилось.Мне многое нравится в нем, но кое-что нравится особенно сильно — он действительно продолжает становиться лучше как игрок. У него выдающееся отношение к футболу, он заботится о себе и о других. Джеймс невероятный футболист, и все мы считаем, что он может дать еще очень многое, вот почему эта сделка имеет смысл для обеих сторон.Очень рад, что смогу продолжить работать с ним в течение следующих нескольких лет. Джеймс — исключительный игрок, профессионал и личность", - цитирует Клоппа пресс-служба клуба.