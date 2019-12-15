Фернандиньо: я не думаю о "Ливерпуле" - они слишком далеко ушли

Полузащитник "Манчестер Сити" Фернандиньо признался, что он не задумывается о чемпионстве в этом сезоне, поскольку лидирующий "Ливерпуль" оторвался от горожан уже на 17 очков. При этом у "Сити" есть игра в запасе."Я бы хотел быть поближе к "Ливерпулю". Возможно, после четырех титулов в прошлом сезоне мы стали слишком самоуверенными. Однако реалии спорта таковы, что нужно каждый день доказывать свое превосходство.Я не думаю о "Ливерпуле", он далеко. В первую очередь нам нужно думать о втором месте, которое занимает "Лестер"."Ливерпулю" помогает тот факт, что они давно не выигрывали трофей АПЛ. Сейчас они чувствуют его запах", — цитирует бразильца Goal.