Россия – Бельгия вместо матча топ-6 Англии. «Арсенал» сопротивлялся «Сити» лишь минуту

Избавление от «Тренеришки» пока несильно помогает лондонцам. А что и кто может помочь Станиславу Черчесову против де Брюйне – вообще непонятно.

Фото: twitter.com/ManCity

Arsenal have failed to score in just three Premier League home games since the start of the 2017-18 season:



? 0-3 vs. Man City

? 0-2 vs. Man City

? 0-3 vs. Man City



The Emirates = City's second home. ? pic.twitter.com/jowuoH3Z1o — Squawka Football (@Squawka) December 15, 2019

Phil Foden's game by numbers vs. Arsenal:



100% aerials won

100% take-ons completed

100% tackles won

84% pass accuracy

34 touches

3 touches in opp. box

2 recoveries

2 chances created

1 shot

1 assist



Solid first PL start of the season. ? pic.twitter.com/t9WwW22fJa — Squawka Football (@Squawka) December 15, 2019

Чемпионат Англии



17 тур



"Арсенал" - "Манчестер Сити" - 0:3



Голы: Де Брюйне, 2, 40, Стерлинг, 15.

Матч начался с оптимистичного прорыва Мартинелли: Эдерсону даже пришлось вступать в игру. Однако первая же позиционка «Сити» завершилась легчайшим голом и предопределила полный крах «Арсенала».От лондонцев никто не ждал и не требовал особо высокого прессинга, но хоть кто-то из трёх-четырёх игроков хозяев ведь мог вспомнить, что он не стойка, а футболист? Хотя бы когда Фернандиньо уже продвинулся с мячом глубоко на их половину поля?Далее Жезус деклассирует Чамберса, а Колошинаца на углу штрафной не страхуют ни опорники,ни Мартинелли. Де Брюйне свободы не прощает вообще.Полное дежавю после матча Россия-Бельгия: вроде матч приковывает внимание, вроде всем понятно, что гости фавориты, но уничтожение происходит опустошающе легко. Единственное конкретное совпадение – в обоих случаях блистательно играет де Брюйне. Правда, в сборной он вышел в центре полузащиты, а на «Эмирейтс» работал в тройке нападения, от чего стал ещё более смертоносным.«Сити» вообще не парился по поводу подобия прессинга от «Арсенала», да и по поводу игры соперника в целом. Достаточно посмотреть второй гол: команда Гвардиолы отобрала мяч у своей штрафной, очень неспешно его разыграла, но атака всё равно оказалась для лондонцев молниеносной. Жезус и де Брюйне просто раскатали недееспособную оборону «Арсенала».«Сити» не претендовал на большое преимущество по владению, мог и пару минут просидеть в позиционной обороне, спокойно наблюдая за танцами Пепе с мячом. Отсюда возникало ощущение, что почти каждая серьёзная атака «горожан» завершается голом (или ударом де Брюйне, который уже при счёте 0:3 Лено перевёл в перекладину)Непродвинутая статистика-саммари из телетрансляций редко бывает сильно интересной, но сегодня в ней крылась важная деталь. К перерыву «Арсенал» сфолил лишь 2 раза против 12 у соперника. И дело не в том, что Озил и Колошинац заставали врасплох Родри между линиями, а в угнетающей пассивности «Арсенала».Хозяева, проигрывая, не могли сопротивляться атакам «Сити» чистыми методами, но почему-то не использовали и грязные. Они никак не могли остановить де Брюйне в рамках правил и упорно не выходили за них. На что рассчитывал тот же Гендузи, когда отпускал Кевина на радуис штрафной перед третьим голом? Разве что на ставку «тотал больше 2,5 голов в первом тайме».Либо «Арсенал» должным образом не настроился на борьбу, либо просто не успевал фолить – часто нарушение напрашивалось уже в штрафной площадке лондонцев. КДБ и компания пользовались безграничным уважением и почитанием игроков «Арсенала»: возникало впечатление, что в перерыве они выстроятся в очередь за фото и автографами, а также будут клянчить футболки.Выбивался из общего ряда лишь Букайо Сака – перепуганный губастенький мальчик с напряжённым взглядом, которого Юнберг бросил в защиту (не на его позицию) вместо травмировавшегося Колошинаца. И Сеад вряд ли сильно расстроился – одного результативного «косяка» ему хватило.Без неё сегодня никуда, поскольку Месут отличился ещё до матча, своими твитами поставив под китайский экономический удар клуб и всю АПЛ. Заявление Озила о нелёгкой судьбе китайских уйгуров сорвало трансляцию матча на китайском ТВ и заставило английских маркетологов сильно напрячься, а клуб – срочно откреститься от слов игрока.А вот Юнберг от него не открестился, выставил в стартовом составе и заменил ещё до 60-й минуты на молодого Смита Роува. Главной интригой в свете недавнего скандала с Гранитом Джакой была реакция Озила на замену. Месут демонстративно медленно удалялся с поля, но уже за бровкой психанул и что-то пнул ногой с досады. По крайней мере, обошлось без средних пальцев и посылов фанатов.Перед матчем Пеп не мог рассчитывать на Давида Сильву, но альтернатив у Гвардиолы было много. Можно было поставить на его место Гюндогана или Бернарду Силву. Гюндогана-то тренер поставил, но вместо с ним в старте появился Фил Фоден.В результате де Брюйне переместился в атаку и в первом тайме уничтожил «Арсенал», о чём мы уже упоминали. Кевин изумителен в любой роли, хоть второго опорного (как в том самом матче Бельгия-Россия), а более высокая позиция просто более ярко высветила его гениальность.А вот оценить Фила Фодена, которого Гвардиола всячески расхваливает уже очень давно, толком и не было возможно. Англичанин, как и его партнёры, играл уверенно, солидно, показал за свой час игры шикарную статистику, но вместо дебюта с первых минут в большом матче получил что-то подобное матчу в Загребе на неделе.Оле-Гуннар показал «гуннерам» неделю назад, как противостоять «Сити», но «Арсенал» не смог даже попытаться реализовать его наработки, поскольку сразу пропустил. Такое поражение на своём поле унизительно, но надо признать: если по качеству игры «Арсенал» в этом сезоне не заслуживает даже места в десятке, с чего вдруг он должен был навязать более упорную борьбу, чем условный «Бёрнли»? Из-за стоимости покупки Пепе или бомбардирского таланта Обамеянга, до которого сегодня и мяч не долетал?Не стоит по поводу сегодняшнего поражения сильно критиковать Юнберга, а самому Фредди – загоняться из-за этого. Ему достался в наследство сброд из нескольких талантливых игроков атаки, середнячков и кучи молодёжи, которая не понимала своего тренера и понятия не имела, во что вообще надо играть. Юнбергу нужно сосредоточиться на наборе очков там, где его команда имеет преимущество в мастерстве – на умении Сульшера противостоять грандам «МЮ» не уедет дальше Лиги Европы, а на следующий год – Лиги конференций.: Лено, Колашинац (Сака, 40), Чемберс, Сократис, Озил (Смит-Роу, 59), Мэйтленд-Найлс, Торрейра (Уиллок, 81), Гендузи, Мартинелли, Пепе, Обамеянг.: Эдерсон, Уокер, Менди (Зинченко, 85), Отаменди, Фернандиньо, Фоден (Бернарду, 56), Родри, Гюндоган (Марез, 70), Де Брейне, Жезус, Стерлинг.: Фернандиньо, 17, Родри, 34, Гюндоган, 61, Менди, 62, Сократис, 72.