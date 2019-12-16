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Эллардайс обещает за день навести порядок в обороне "Арсенала", если его назначат главным тренером

Бывший тренер ряда клубов английских клубов и сборной Англии Сэм Эллардайс заявил, что за день наладит игру в обороне "Арсенала", если его назначат на пост главного тренера "канониров".

"Арсенал" после увольнения Унаи Эмери играет под руководством и. о. главного тренера Фредрика Юнгберга. Накануне лондонский клуб разгромно проиграл на своем поле "Манчестер Сити" (0:3) в матче 17-го тура АПЛ.

"Арсенал" сбился с пути. Им нужно стать сплоченными, обрести единство. Кто-то должен заняться этим в раздевалке.

Я бы мог прийти и поработать над обороной "Арсенала", и они уже завтра стали бы лучше, не проблема. Я делал это везде, где работал — в "Ньюкасле", "Блэкберне", "Болтоне", "Вест Хэме", "Кристал Пэлас", Эвертоне". Везде.

Но чего нельзя сделать, так это добиться лучшей игры от линии нападения. Нужно надеяться, что у вас там хорошие игроки, и у "Арсенала" они такие", — цитирует Эллардайса TalkSport.

Sport24


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Теги: Эллардайс Арсенал АПЛ
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