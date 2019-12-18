Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал вероятное назначение бывшего игрока клуба Микеля Артеты на пост главного тренера. Венгер тренировал Артету в лондонском клубе с 2011 по 2016 годы.
"Конечно, "Арсенал" сейчас переживает очень непростой период, поэтому мне лучше бы не особо комментировать на эту тему — я страдаю так же, как и все другие болельщики клуба.
У Артеты есть ум, есть страсть, у него прекрасное будущее. Но ему придется столкнуться с тем фактом, что у него нет опыта работы на таком уровне.
Самое важное, чтобы руководство "Арсенала" следовало клубным ценностям", — сказал Венгер в интервью Sky Sports.
Sport24
Венгер — о возможном назначении Артеты на пост главного тренера "Арсенала": у него нет опыта
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