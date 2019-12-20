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"Челси" готов предложить "Реалу" 52 млн евро за Иско

"Челси" проявляет интерес к полузащитнику мадридского "Реала" Иско. Руководство лондонского клуба готово предложить "сливочным" € 52 млн за 27-летнего игрока, сообщает El Desmarque.

По информации издания, Иско вряд ли покинет "Реал" в ближайшее зимнее трансферное окно. Наиболее вероятно, что хавбек сменит клуб летом 2020 года.

Иско перешёл в "Реал" летом 2013 года из "Малаги". Сумма трансфера составила € 30 млн. Контракт футболиста со "сливочными" рассчитан до 30 июня 2022 года.

В нынешнем сезоне Иско принял участие в 13 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Полузащитник не записал в актив голов или результативных передач.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Челси Реал Ла Лига АПЛ Иско
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