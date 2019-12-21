» » Матич: единственная проблема Азара — он хороший парень

Матич: единственная проблема Азара — он хороший парень

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич поделился мнением об игре нападающего Эдена Азара за мадридский "Реал". Ранее Матич и Азар вместе выступали за "Челси".

"Единственная проблема Азара — он хороший парень. Он такой хороший, ему понадобится ещё немного времени, чтобы адаптироваться.

Если не забиваешь в "Реале или играешь плохо, получаешь большую порцию критики. Это большое давление. Но нужно также сказать, что он получил травму.

Уверен, в течение следующих пяти или шести месяцев и в следующем сезоне Эден снова будет одним из лучших футболистов в мире", — приводит слова Матича Omnisport.

Азар перешёл в "Реал" летом 2019 года. В нынешнем сезоне 28-летний бельгиец забил 1 мяч и отдал 4 результативные передачи в 13 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

"Чемпионат"


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Матич Азар Манчестер Юнайтед Челси Реал АПЛ Ла Лига
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)
АПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Ливерпуль 17 49
2 Лестер  17 39
3 Манчестер Сити 17 35
4 Челси 17 29
5 Тоттенхэм 17 26
6 Манчестер Юнайтед 17 25
7 Шеффилд Юнайтед 17 25
Сезон | Таблица | Календарь
Ла Лига 2019/20
# Команда И О
1 Барселона 17 36
2 Реал Мадрид 17 36
3 Севилья 17 31
4 Хетафе 17 30
5 Атлетико  17 29
6 Реал Сосьедад 17 28
...
20 Эспаньол 17 10
Сезон | Таблица | Календарь

Последние новости

Марадона: выпил слишком много и не был дома 3 дня. Сказал, что меня похитил НЛО 1
Анчелотти стал главным тренером "Эвертона"
Буффон: поражение от "Лацио" в Серии А помогло "Ювентусу"
Писарев: в РПЛ необходимо вводить плей-офф 2
Хамес восстановился после травмы и может сыграть с "Атлетиком"
Бакаев: получаю удовольствие от работы с Тедеско и Шюррле 1
Хацкевич: чтобы понять российский чемпионат, необходимо прочувствовать колорит ФНЛ
Глава СД "Крыльев Советов": результатом категорически не удовлетворены. Поставлена жесткая задача
Божович: намерены сохранить Соболева и Зиньковского, несмотря на интерес других команд 1
Монтелла уволен с поста главного тренера "Фиорентины"
Вопрос об отставке Божовича не поднимался на заседании совета директоров "Крыльев Советов" 1
Моуринью: хочу, чтобы Эриксен и Вертонген продлили контракты с клубом
Матич: единственная проблема Азара — он хороший парень
Вернер, набравший "7+5" в четырёх матчах, признан игроком месяца в Бундеслиге
Клопп сравнил возможную победу "Ливерпуля" в клубном чемпионате мира с высадкой на Луну
"Челси" выпустил форму, приуроченную к 50-летию первой победы клуба в Кубке Англии
Флик: "Бавария" хочет завершить первый круг победой, но с "Вольфсбургом" будет непросто
Губерниев – Семину: тренером года в России не может быть тот, чей результат в ЛЧ – пшик! 31
Агент прокомментировал информацию об интересе ЦСКА к лучшему бомбардиру чемпионата Белоруссии
Монтелла находится на грани увольнения из "Фиорентины". Его может сменить Спаллетти
"Когда нашёл работу". Слуцкий опубликовал видео с зажигательным танцем 10
Манджукич, не сыгравший в сезоне ни одного матча, близок к переезду в Катар
Игнашевич прошел стажировку у Виллаш-Боаша в "Марселе" 1
ЦСКА близок к покупке лучшего бомбардира чемпионата Белоруссии 13
"Этот индюк держит нас за придурков". Испанские болельщики не поверили Зозуле 5
Эмери: люди видели, что я страдал в "Арсенале" 1
Джака сообщил партнёрам по "Арсеналу" о намерении перейти в "Герту"
Зозуля: не буду стоять в стороне, когда на нашу землю заходит враг 11
Моуринью: cейчас лучшим тренером называют того, кто меньше проигрывает
Зозуля рассказал, зачем сфотографировался с изображением Бандеры 3
Все новости