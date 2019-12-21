» » Подождите хоронить «Сити»! Де Брейне затащил и против Роджерса, так что «горожане» догоняют «Лестер»

Подождите хоронить «Сити»! Де Брейне затащил и против Роджерса, так что «горожане» догоняют «Лестер»

Теперь разница между Манчестером и «лисами» всего одно очко. Но смогут ли «горожане» этой зимой вернуться в чемпионскую гонку?


Пока все на свете представляли распределение первых двух мест в чемпионате Англии исключительно как противостояние «Ливерпуля» и «Манчестер Сити», оторвавшихся от соперников по лиге в среднем на пару световых лет, скромный «Лестер» с невозмутимостью бывалой базарной женщины в трамвае выпихнул «горожан» на третью строчку.

Четыре очка разницы, лучше разница забитых и пропущенных – всё выглядело так, будто роскошно обороняющийся («лисы» пропустили меньше всех в лиге) «Лестер» заслуженно опережает действующего чемпиона. Но, очевидно, проблемы есть и в команде Гвардиолы, потому что 14 очков до «Ливерпуля» к 18-му туру – конкретный перебор.

За зимний отрезок, пока нет еврокубков, Манчестеру просто необходимо нивелировать разрыв и вернуть себе хотя бы второе место, если команда ещё претендует на защиту титула. И лучше всего было начать с «Лестера».


Уже на второй минуте стремительный Варди едва не просочился сквозь чужую опорную зону, но после этого «Лестер» надолго прекратил даже партизанское сопротивление. Команда Роджерса неплохо справлялась, если мяч не оказывался у де Брейне, но в первую стоящую контратаку вышла лишь минуте к двадцатой.

Поскольку в центре у гостей вышел железобетонный Ндиди, «Сити» куда охотнее сваливался на фланги, где орудовали Стерлинг и Марез. В общем и целом получалось не очень продуктивно - к рывкам с бровок игроки центра чаще всего были готовы, - но главный момент «Сити» за стартовый отрезок случился после прохода Мареза: Жезус, который только недавно прервал свою неудачную серию, сплоховал, хотя имел возможность расстреливать.

За это хозяева были наказаны мгновенно. Барнс тонко вырезал на Варди, который находился позади Фернандиньо, но форвард обогнал соперника и ловко подрезал мяч над Эдерсоном. Коварный план Роджерса работал идеально. В первые двадцать минут.


Но - опять же - этого бы не случилось, если бы не проблемы «Сити». Забивать должен был не только Жезус: дважды де Брейне (светлое пятно на текущем тяжелом этапе голубых) находил пространство в атаке и разгонял отличные выпады, а ещё сам попал в штангу. Сразу после пропущенного бельгиец сделал роскошный навес на Стерлинга, но нападающий не забил (правда, все равно был крошечный офсайд).

Дальше план Роджерса работал уже не так хорошо, как первую четверть матча. И всему виной рикошет - очередной крен Мареза в центр закончился выстрелом, который обратился голом из-за касания Сеюнджю.

«Сити» почувствовал кровь и прихватил гостей окончательно. Выстрел де Брейне Шмейхель потащил, а вот с пенальти ничего поделать не смог. Стерлинг организовал очередное врывание с левого фланга и сразу упал, как почувствовал удар Рикарду, а судья посчитал этого достаточно.

Гюндоган спокойно реализовал одиннадцатиметровый, и «Сити» ушел на перерыв с преимуществом. В компенсированное время у ворот Эдерсона заполыхало, но «горожанам» повезло.


На второй тайм «Лестер» так и не исправил основные моменты, из-за которых проигрывал. С флангов всё так же опасно сваливались нападающие и не всегда удавалось стойко выдерживать настойчивый прессинг «Сити».

Вроде бы и моменты, и преимущество было за хозяевами, но «лисы» на исходе часа всё-таки продавили свой момент - Варди кинул на Барнса с фланга, но тот плохо пробил, а ещё получил травму, столкнувшись с вратарем. Но после этого - всё.

Потому что де Брейне, выделявшийся весь первый тайм, выделялся и после перерыва. Третий, решающий гол сделал он: бельгиец промчался мимо Сеюнджю (опять он) и прострелил на дальнюю, где Жезусу оставалось только подставить ногу.

И достаточно яркий, интригующий матч по сути закончился. Потому что мяч «Лестеру» по-прежнему не доставался, а «Сити» не стеснялся пользоваться тем, что соперник начал играть гораздо рискованнее. Было понятно, что дуэль осталась за Пепом, хотя в текущем сезоне против контратакующих противников у него получилось далеко не всегда хорошо.

Козырять «Арсеналу» не дал де Брейне, он же был лучшим против «Лестера». Лучшая в плане обороны в лиге команда позволяла в этой игре сопернику слишком многое и за это схлопотала - хотя даже при чудовищном перевесе по владению «Сити» гости умудрялись убегать и создавать моменты.

Фото: официальный сайт "Манчестер Сити", официальный сайт "Лестера", Eurosport, Getty Images


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Теги: де Брейне Манчестер Сити Лестер
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