Подождите хоронить «Сити»! Де Брейне затащил и против Роджерса, так что «горожане» догоняют «Лестер»

Теперь разница между Манчестером и «лисами» всего одно очко. Но смогут ли «горожане» этой зимой вернуться в чемпионскую гонку?Пока все на свете представляли распределение первых двух мест в чемпионате Англии исключительно как противостояние «Ливерпуля» и «Манчестер Сити», оторвавшихся от соперников по лиге в среднем на пару световых лет, скромный «Лестер» с невозмутимостью бывалой базарной женщины в трамвае выпихнул «горожан» на третью строчку.Четыре очка разницы, лучше разница забитых и пропущенных – всё выглядело так, будто роскошно обороняющийся («лисы» пропустили меньше всех в лиге) «Лестер» заслуженно опережает действующего чемпиона. Но, очевидно, проблемы есть и в команде Гвардиолы, потому что 14 очков до «Ливерпуля» к 18-му туру – конкретный перебор.За зимний отрезок, пока нет еврокубков, Манчестеру просто необходимо нивелировать разрыв и вернуть себе хотя бы второе место, если команда ещё претендует на защиту титула. И лучше всего было начать с «Лестера».Уже на второй минуте стремительный Варди едва не просочился сквозь чужую опорную зону, но после этого «Лестер» надолго прекратил даже партизанское сопротивление. Команда Роджерса неплохо справлялась, если мяч не оказывался у де Брейне, но в первую стоящую контратаку вышла лишь минуте к двадцатой.Поскольку в центре у гостей вышел железобетонный Ндиди, «Сити» куда охотнее сваливался на фланги, где орудовали Стерлинг и Марез. В общем и целом получалось не очень продуктивно - к рывкам с бровок игроки центра чаще всего были готовы, - но главный момент «Сити» за стартовый отрезок случился после прохода Мареза: Жезус, который только недавно прервал свою неудачную серию, сплоховал, хотя имел возможность расстреливать.За это хозяева были наказаны мгновенно. Барнс тонко вырезал на Варди, который находился позади Фернандиньо, но форвард обогнал соперника и ловко подрезал мяч над Эдерсоном. Коварный план Роджерса работал идеально. В первые двадцать минут.Но - опять же - этого бы не случилось, если бы не проблемы «Сити». Забивать должен был не только Жезус: дважды де Брейне (светлое пятно на текущем тяжелом этапе голубых) находил пространство в атаке и разгонял отличные выпады, а ещё сам попал в штангу. Сразу после пропущенного бельгиец сделал роскошный навес на Стерлинга, но нападающий не забил (правда, все равно был крошечный офсайд).Дальше план Роджерса работал уже не так хорошо, как первую четверть матча. И всему виной рикошет - очередной крен Мареза в центр закончился выстрелом, который обратился голом из-за касания Сеюнджю.«Сити» почувствовал кровь и прихватил гостей окончательно. Выстрел де Брейне Шмейхель потащил, а вот с пенальти ничего поделать не смог. Стерлинг организовал очередное врывание с левого фланга и сразу упал, как почувствовал удар Рикарду, а судья посчитал этого достаточно.Гюндоган спокойно реализовал одиннадцатиметровый, и «Сити» ушел на перерыв с преимуществом. В компенсированное время у ворот Эдерсона заполыхало, но «горожанам» повезло.На второй тайм «Лестер» так и не исправил основные моменты, из-за которых проигрывал. С флангов всё так же опасно сваливались нападающие и не всегда удавалось стойко выдерживать настойчивый прессинг «Сити».Вроде бы и моменты, и преимущество было за хозяевами, но «лисы» на исходе часа всё-таки продавили свой момент - Варди кинул на Барнса с фланга, но тот плохо пробил, а ещё получил травму, столкнувшись с вратарем. Но после этого - всё.Потому что де Брейне, выделявшийся весь первый тайм, выделялся и после перерыва. Третий, решающий гол сделал он: бельгиец промчался мимо Сеюнджю (опять он) и прострелил на дальнюю, где Жезусу оставалось только подставить ногу.И достаточно яркий, интригующий матч по сути закончился. Потому что мяч «Лестеру» по-прежнему не доставался, а «Сити» не стеснялся пользоваться тем, что соперник начал играть гораздо рискованнее. Было понятно, что дуэль осталась за Пепом, хотя в текущем сезоне против контратакующих противников у него получилось далеко не всегда хорошо.Козырять «Арсеналу» не дал де Брейне, он же был лучшим против «Лестера». Лучшая в плане обороны в лиге команда позволяла в этой игре сопернику слишком многое и за это схлопотала - хотя даже при чудовищном перевесе по владению «Сити» гости умудрялись убегать и создавать моменты.