VAR против Жозе. Лэмпард более чем уверенно победил бывшего наставника

Начиная с того, как португалец раньше реагировал на травлю болельщиков синих (постоянно напоминал о выигранных с командой титулах) и заканчивая трезвым прагматизмом - этот матч был важнее с точки зрения турнирной таблицы. Ведь "Челси" до стартового свистка опережал "шпор" только на три очка.
И если судить по последним результатам ("Челси" выиграл лишь один матч из шести в лиге, а "Тоттенхэм" бодро допрыгал до зоны еврокубков), фаворитом можно было считать проваливших старт "шпор", а не молодую бригаду Лэмпарда.
Но "Тоттенхэм" вышел на матч совсем безжизненным, а "Челси" наоборот - был максимально предметен. Короткая разведка, заключавшая в себе пару неплохих попыток найти Абрахама в чужой штрафной, закончилась результативным угловым.
Виллиан спокойно принял мяч в поле после передачи от подошедшего помочь Ковачича (Лукас Моура пошёл лишь в запоздалый прессинг), а другие игроки хозяев решили не держать плотность в своей штрафной. В итоге Виллиан легко качнул Орье и отправил мяч в дальний угол -Гассанига немного притормозил в движении вдоль вратарской линии и не никак не мог парировать.
"Тоттенхэм" уроков не вынес, поэтому вполне мог ещё до двадцатой минуты получить второй и на этом задуматься, что же делать дальше. Если хозяева и выходили со своей трети, мяч теряли сразу же и делали "Челси" только лучше: распахивали свободное пространство в опорной зоне.
До конца первого тайма со своими проблемами "Тоттенхэм" так и не разобрался. На экваторе "шпоры" провели две атаки, одна из которых была вполне боевой (Кейн пробил выше), но на этом партизанство хозяев закончилось.
План Лэмпарда работал. В каком-то смысле ученик Моуриньо поставил на дерби три центральных защитника (так до этого "Челси" играл в АПЛ только против "Вулверхэмптона") и во многом защитился от "Тоттенхэма", который явно собирался исключительно контратаковать.
Вроде бы и так всё было не очень славно для "Тоттенхэма", но Гассанига в компенсированное время испортил всё окончательно. Выбегающий на ворота Маркус Алонсо вроде бы к мячу и не успевал, но кипер хозяев не обратил на это внимание - и устроил сопернику тёплый приём. Ценой пенальти.
Виллан оформил дубль, и на второй тайм Жозе было необходимо что-то менять. Коуч снял Дайера-разрушителя и выпустил Эриксена, который уже давно мечтает уехать из Лондона. Видимо, и на этот раз датчанин был мыслями где-то далеко: даже локально что-то исправить Эриксену не удалось.
Через десять минут "Челси" забил третий (снова включился Маркус Алонсо, снова не очень уверенно сыграл Гассанига), но гол отменили из-за офсайда. Как на это отреагировали игроки "Тоттенхэма"? Сон пихнул бутсами в живот Рюдигера после неудачной борьбы и благодаря VAR (второй ключевой момент с видеоповтором) отправился отдыхать раньше положеного.
В этот момент болельщикам хозяев стало всё понятно и поэтому грустно, так что фанаты "шпор" начали кидаться в гостевого вратаря Кепу. Странно, ведь он ни при чем - Кепа толком в игру и не вступал до удаления Сона.
Последним шансом вернуться в игру был штрафной, заработанный Али на последних минутах, но "Тоттенхэм" распорядился шансом бездарно. После этого Жозе был приговорен - "Челси" был готов к плану "шпор" и полностью нейтрализовал соперника.
Чемпионат Англии, 18 тур
"Тоттенхэм" - "Челси" 0:2
Голы: Виллиан, 12, 45+4 (пенальти)
"Тоттенхэм" - "Челси" 0:2
Голы: Виллиан, 12, 45+4 (пенальти)
"Тоттенхэм": Гассанига, Орье, Алдервейрелд, Санчес (Ндомбеле, 74), Вертонген (Роуз, 74), Дайер (Эрриксен, 46), Сиссоко, Алли, Сон Хын Мин, Кейн.
"Челси": Аррисабалага, Зума, Алонсо, Аспиликуэта (Батшуайи, 80), Томори, Рюдигер, Ковачич (Жоржиньо, 68), Канте, Маунт, Виллиан, Абрахам (Джеймс, 80).
Предупреждения: Зума, 31, Алли, 43, Ковачич, 43, Сиссоко, 58, Алдервейрелд, 67, Рюдигер, 78.
Удаление: Сон Хын Мин, 62.