VAR против Жозе. Лэмпард более чем уверенно победил бывшего наставника

"Тоттенхэм" был намного хуже "Челси" по игре, но в пользу "Челси" к тому же был VAR

Фото: twitter.com/HotspurRelated

Чемпионат Англии, 18 тур



"Тоттенхэм" - "Челси" 0:2



Голы: Виллиан, 12, 45+4 (пенальти)

Противостояние Жозе и "Юнайтед" было, конечно, острее из-за относительно свежих эмоций от бесславного совместного существования, но желание Моура обыграть "Челси" наверняка разрослось сильнее.Начиная с того, как португалец раньше реагировал на травлю болельщиков синих (постоянно напоминал о выигранных с командой титулах) и заканчивая трезвым прагматизмом - этот матч был важнее с точки зрения турнирной таблицы. Ведь "Челси" до стартового свистка опережал "шпор" только на три очка.И если судить по последним результатам ("Челси" выиграл лишь один матч из шести в лиге, а "Тоттенхэм" бодро допрыгал до зоны еврокубков), фаворитом можно было считать проваливших старт "шпор", а не молодую бригаду Лэмпарда.Но "Тоттенхэм" вышел на матч совсем безжизненным, а "Челси" наоборот - был максимально предметен. Короткая разведка, заключавшая в себе пару неплохих попыток найти Абрахама в чужой штрафной, закончилась результативным угловым.Виллиан спокойно принял мяч в поле после передачи от подошедшего помочь Ковачича (Лукас Моура пошёл лишь в запоздалый прессинг), а другие игроки хозяев решили не держать плотность в своей штрафной. В итоге Виллиан легко качнул Орье и отправил мяч в дальний угол -Гассанига немного притормозил в движении вдоль вратарской линии и не никак не мог парировать."Тоттенхэм" уроков не вынес, поэтому вполне мог ещё до двадцатой минуты получить второй и на этом задуматься, что же делать дальше. Если хозяева и выходили со своей трети, мяч теряли сразу же и делали "Челси" только лучше: распахивали свободное пространство в опорной зоне.До конца первого тайма со своими проблемами "Тоттенхэм" так и не разобрался. На экваторе "шпоры" провели две атаки, одна из которых была вполне боевой (Кейн пробил выше), но на этом партизанство хозяев закончилось.План Лэмпарда работал. В каком-то смысле ученик Моуриньо поставил на дерби три центральных защитника (так до этого "Челси" играл в АПЛ только против "Вулверхэмптона") и во многом защитился от "Тоттенхэма", который явно собирался исключительно контратаковать.Вроде бы и так всё было не очень славно для "Тоттенхэма", но Гассанига в компенсированное время испортил всё окончательно. Выбегающий на ворота Маркус Алонсо вроде бы к мячу и не успевал, но кипер хозяев не обратил на это внимание - и устроил сопернику тёплый приём. Ценой пенальти.Виллан оформил дубль, и на второй тайм Жозе было необходимо что-то менять. Коуч снял Дайера-разрушителя и выпустил Эриксена, который уже давно мечтает уехать из Лондона. Видимо, и на этот раз датчанин был мыслями где-то далеко: даже локально что-то исправить Эриксену не удалось.Через десять минут "Челси" забил третий (снова включился Маркус Алонсо, снова не очень уверенно сыграл Гассанига), но гол отменили из-за офсайда. Как на это отреагировали игроки "Тоттенхэма"? Сон пихнул бутсами в живот Рюдигера после неудачной борьбы и благодаря VAR (второй ключевой момент с видеоповтором) отправился отдыхать раньше положеного.В этот момент болельщикам хозяев стало всё понятно и поэтому грустно, так что фанаты "шпор" начали кидаться в гостевого вратаря Кепу. Странно, ведь он ни при чем - Кепа толком в игру и не вступал до удаления Сона.Последним шансом вернуться в игру был штрафной, заработанный Али на последних минутах, но "Тоттенхэм" распорядился шансом бездарно. После этого Жозе был приговорен - "Челси" был готов к плану "шпор" и полностью нейтрализовал соперника.Гассанига, Орье, Алдервейрелд, Санчес (Ндомбеле, 74), Вертонген (Роуз, 74), Дайер (Эрриксен, 46), Сиссоко, Алли, Сон Хын Мин, Кейн.Аррисабалага, Зума, Алонсо, Аспиликуэта (Батшуайи, 80), Томори, Рюдигер, Ковачич (Жоржиньо, 68), Канте, Маунт, Виллиан, Абрахам (Джеймс, 80).Зума, 31, Алли, 43, Ковачич, 43, Сиссоко, 58, Алдервейрелд, 67, Рюдигер, 78.Сон Хын Мин, 62.