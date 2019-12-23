Невилл: хочу, чтобы Погба остался в "МЮ", но не верю ни единому слову его агента

Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл поделился мнением о полузащитнике команды Поле Погба, агентом которого является скандально известный Мино Райола."Вообще, я хочу, чтобы он остался еще на два или три года. Когда Погба здоров, мотивирован и предан, он становится ценным активном "Манчестер Юнайтед". Но я не верю его агенту, не верю ни единому слову этого человка.Погба чрезвычайно амбициозен. Думаю, он хочет выигрывать трофеи и считает эти годы пиком своей карьеры. Так что он желает играть в клубе, который действительно способен бороться за трофеи. "Манчестер Юнайтед" должен активно вести себя на рынке и найти игроков с нужными характеристиками, а не просто удерживать Погба", — приводит слова Невилла Sky Sports.