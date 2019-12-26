Анчелотти - о победном дебюте в "Эвертоне": идеальный день

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти прокомментировал победу своих подопечных в матче 19-го тура АПЛ с "Бёрнли" (1:0). Для итальянского специалиста игра стала первой у руля "ирисок"."Быть представленным перед домашними болельщиками — это особенный момент. Ещё более особенным он стал после отличного матча команды и хорошего результата. В целом идеальный день.Нам была очень нужна победа и я счастлив итоговым трём очкам. "Бёрнли" провёл хороший матч, но мы заслужили победу.Плотный график в праздничный период? Футболисты привыкли восстанавливаться за три дня, но два — это перебор. Впереди матч с "Ньюкаслом" и такой короткий перерыв повлияет на нашу продуктивность. Впрочем, у "Ньюкасла" будут аналогичные проблемы", — цитирует Анчелотти BBC.