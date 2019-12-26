"Ливерпуль" - чемпион?

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Какие ещё преследователи? «Ливерпуль» растерзал «Лестер»

В этом уникальном евросезоне чемпионская интрига есть во всех топовых чемпионатах, кроме английского. Вторая команда АПЛ получила от лидера 0:4 на табло и минус 13 в таблице.