Какие ещё преследователи? «Ливерпуль» растерзал «Лестер»

Главным достижением Брендана Роджерса, который вознёс «Лестер» на небывалые (за исключением чемпионского сезона) высоты, называют топовую постановку прессинга, который позволяет команде контролировать матчи и нивелирует кучу проблем.
Но поскольку термин «гегенпрессинг» ассоциируется с Клоппом так же плотно, как «тики-така» – с Пепом, Роджерс мог и должен был ожидать, что «Ливерпуль» будет бить его же оружием. В этом плане многое стало понятно в первые 5 минут матча, когда «Лестер» трижды не смог выйти из-под прессинга, всякий раз теряя мячи рядом со своей штрафной.
Хозяева ожили, но защитники «Ливерпуля» подчистили всё – 0 ударов за тайм
Со временем прессинг гостей потерял в слаженности и интенсивности, а «Лестер» приспособился и начал выбираться из-под него, в основном вертикальными передачами. «Лисы» производили хорошее впечатление может и не особо хитрыми, но продуманными действиями в чужой опорной зоне: приём передачи из глубины одновременно являлся откатом мяча партнёру под передачу на ход Варди, Прату или Барнсу.
Хозяева в первом тайме не так уж и редко бывали в чужой штрафной, но за 46 минут так ни разу и не пробили даже в сторону ворот Алиссона. Все передачи с флангов вовремя прерывались защитниками гостей, возиться с мячом около своей штрафной и тем более внутри неё они тоже не позволяли. Шанс «Лестера» был в ударах в одно касание, но такой возможности команда Роджерса никак не могла найти.
В итоге «Лестер» проиграл первый тайм по ударам со счётом 0:8, хотя визуально игровое преимущество «Ливерпуля» не было таким подавляющим. «Лестер» больше владел мячом, немало атаковал, временами выбирался на чужую треть, но не предъявлял абсолютно никакой конкретики.
Мане осложнил «Ливерпулю» жизнь. Хоть какая-то интрига
Стоит Садьо сказать спасибо за щедрость, а то смотреть было бы совсем нечего: сенегалец мог открывать счёт на первой минуте и увеличивать его вскоре после гола Фирмино, но оба момента запорол. Вообще, Мане вряд ли сильно доволен сегодняшней встречей: он, в отличие от Салаха, доиграл её до конца, но всё равно не забил. Перед пробитием пенальти Фирмино уже по традиции успокаивал Мане: африканец явно хотел пробить сам и не особо горел желанием праздновать гол Милнера с точки.
15 минут, которые должны были решить всё
С 45 по 60 минуту «Ливерпуль» выдал сильнейший отрезок – странно, что ни один из мячей не влетел в ворота «Лестера» в этот период. То не попадал Фирмино, то спасал Шмейхель, то Шмейхеля спасала перекладина. Проанализировать причины такого отрезка по телетрансляции было нелегко просто потому, что на видео не всегда попадали моменты хозяйских потерь. Пока нам показывали повтор момента «Ливерпуля», гости снова завладевали мячом и проводили новое выступление.
Гости отлично прессинговали, прерывали все вертикальные передачи вперёд – «Лестер» настолько отчаялся выбраться из-под пресса, что мяч на дриблинге от безысходности тащил Ндиди. Естественно, «Ливерпуль» был этому только рад и снова забирал мяч себе.
Рыбы об лёд
«Лестер» отскочил в начале второго тайма и даже сумел временно переломить игру: наконец до Варди дошла парочка вертикальных забросов, за которые Джейми зацепился, что позволило выстроить базис для нескольких яростных, как тот проход Перейры с марсельской рулеткой, наступлений. Хозяева сохраняли надежду и ещё немного потрепыхались, но затем Сеюнджю зачем-то оттопырил руку в своей штрафной – и на этом с интригой было покончено.
Трент взломал футбол
А вот перфоманс правого защитника «Ливерпуля» только начинался. Когда автор ещё играл в Football Manager, в этой безусловно очень крутой игрушке проявлялся такой баг: главными звёздами, определявшими результат, становились крайние защитники, потому что минимум половина голов забивалась после их подач в штрафную.
Трент Александер-Арнольд (и его дружок Робертсон) – тот самый баг, только в реальной жизни и ещё более вопиющий, ведь сегодня он отдал не только две голевые, но и забил сам. При этом минимум 2-3 классных передачи англичанина не завершились голами. В статистике из телетрансляции Тренту насчитали всего 4 кросса, хотя по ощущениям их было не менее 10. Мэддисон по амплуа вроде бы должен был отвечать за ТАА, но словно не присутствовал на поле – латераль властвовал и доминировал на фланге. Сегодняшние 1+2 не про КПД или везение, а про количество активности, переросшее в качество.
А «Ливерпуль» взломал АПЛ
17 побед и 1 ничья в 18 матчах – это «Ливерпулю», а не «Зениту» впору жаловаться на недостаточно конкурентный чемпионат. Клопп научил команду стабильно в эконом-режиме разбираться со средними командами, но «огненный режим» включается без проблем, когда это нужно, даже если позади поездка в Катар и тяжелейшие матчи там. «Лестер» сдержал «Ливерпуль» на «Энфилде» и был хорошим раздражителем для команды Клоппа, а оказаться в такой роли и выжить сейчас вряд ли сможет хоть какая-то команда в мире.
Чемпионат Англии
19 тур
19 тур
"Лестер" - "Ливерпуль" - 0:4
Голы: Фирмино, 31, 75, Милнер, 71 (пен), Александер-Арнолд, 78.
Голы: Фирмино, 31, 75, Милнер, 71 (пен), Александер-Арнолд, 78.
"Лестер": Шмейхель, Чилуэлл, Эванс, Сеюнджю, Рикарду Перейра, Барнс (Олбрайтон, 58), Ндиди, Прат (Перес, 72), Тилеманс, Мэддисон (Чаудри, 76), Варди.
"Ливерпуль": Алиссон, Робертсон, ван Дейк, Александер-Арнолд, Гомес, Кейта (Милнер, 70), Хендерсон (Лаллана, 82), Вейналдум, Мане, Салах (Ориги, 70), Фирмино.
Предупреждения: Гомес, 62, Эванс, 73.
Фото: premierleague.com