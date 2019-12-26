Анри: пугает то, что делает "Ливерпуль"

Легендарный нападающий лондонского "Арсенала" Тьерри Анри высказал мнение о чемпионской гонке АПЛ после разгромной победы "Ливерпуля" в матче 19-го тура с "Лестер Сити" (4:0)."Для меня чемпионская гонка в АПЛ завершена. Это всегда было только вопросом времени. "Ливерпуль" невозможно остановить. Пугает то, что они делают. Юрген Клопп никогда не признает этого, но команда у цели. Они не будут останавливаться после победы над "Лестером". "Ливерпуль" будет праздновать только после того, как закончится последняя игра. Я не болельщик "Ливерпуля", но мне нравится, как играет команда. Они создают моменты, сражаются", — приводит слова Анри Metro."Ливерпуль", набрав 52 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии. "Лестер Сити" (39) занимает второе место.