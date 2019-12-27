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Скоулз: мой бадминтонный трофей для меня ценнее, чем победа в клубном чемпионате мира

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз заявил, что оценивает победу в клубном чемпионате мира в 2008 году ниже, чем завоевание трофея по бадминтону на городских соревнованиях.

"Вы хотите выиграть этот турнир, как только попадаете туда. Но, не думаю, что этот трофей когда-то был чем-то, что мы отчаянно хотели выиграть.

Даже сейчас, если кто-то спросит вас: "Какие трофеи вы выиграл за эти годы?", не думаю, что мы стали бы упоминать о клубном чемпионате мира. Я действительно так считаю.

С годами эта победа может приобрести еще большее значение. Похоже, "Ливерпуль" наслаждался ей, праздновал, и, вероятно, будет упоминать о ней. Почему бы и нет. Но как раз тогда, когда там участвовал "Манчестер Юнайтед", все было не так уж серьезно. Однако сейчас, когда вы оглядываетесь назад, думаю, вы вполне счастливы. Но, полагаю, это не тот турнир, который вы хотели выиграть, будучи игроком.

Что представляет для меня большую ценность — выигрыш трофея по бадминтону в городском клубе или победа в клубном чемпионате мира? Мой бадминтонный трофей!", - цитирует Скоулза BBC Radio 5 Live.

Sport24.ru


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Теги: Скоулз Манчестер Юнайтед АПЛ
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