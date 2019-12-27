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Анчелотти запросил у руководства "Эвертона" подписание нападающего "Наполи" Инсинье

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти запросил у руководства клуба приобрести итальянского нападающего "Наполи" Лоренцо Инсинье в зимнее трансферное окно, сообщает Le10Sport.

28-летний итальянский форвард, подвергающийся критике болельщиков, переживает трудные времена в "Наполи" в этом сезоне. "Эвертон" готов воспользоваться сложившейся ситуацией и переманить итальянца на Туманный Альбион. В течение нескольких сезонов Инсинье неоднократно выражал желание принять новый вызов. Однако президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис наотрез отказывался отпускать его.

В этом сезоне Инсинье, чья трансферная стоимость, по версии Transfermarkt.de, составляет € 60 млн, принял участие в 19 играх за "Наполи", в которых отметился 4 забитыми мячами и 6 голевыми передачи.

"Чемпионат"


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Теги: Анчелотти Наполи Эвертон Инсинье АПЛ Серия А
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