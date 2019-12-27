» » Форвард "Вулверхэмптона" Траоре: наша команда потрясающая, мы сражаемся до конца

Форвард "Вулверхэмптона" Траоре: наша команда потрясающая, мы сражаемся до конца

Нападающий "Вулверхэмптона" Адама Траоре прокомментировал результат матча 19-го тура английской Премьер-лиги с "Манчестер Сити" (3:2).

"Наша команда потрясающая. Мы сражаемся до конца, независимо от ситуации. Именно это мы и сделали в матче с „Манчестер Сити“. Невероятно рад за команду. Каждый из нас работал так усердно, насколько было возможно. Мы верили, что сможем добиться положительного результата.

"Ливерпуль" — отличный клуб, а впереди нас ждёт множество матчей и возможностей заработать очки. Мы будем бороться, чтобы оказаться как можно выше в таблице", — приводит слова Траоре Mirror.

"Манчестер Сити", набрав 38 очков, занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, "Вулверхэмптон" (30) — на пятом.

"Чемпионат"


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Теги: Траоре Вулверхэмптон АПЛ
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