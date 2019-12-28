Моуринью: у "Тоттенхэма" слишком много индивидуальных ошибок, это раздражает

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью подвел итоги матча 20-го тура чемпионата Англии с "Норвичем" (2:2)."Думаю, во втором тайме у нас были такие же ошибки, как и в первом. Это часть нашей истории. Мы очень, очень хорошо начали матч и имели 3-4 отличных момента в начале первого тайма. Но мы пропустили два очень неприятных гола. Мы допускаем ошибки в защите матч за матчем.Мне предстоит много работы, и до сих пор она была очень сложной, поскольку, как я всегда говорю, нужно стараться скрыть уязвимые места команды. Нам нужно значительно прибавить в оборонительной работе, поскольку индивидуальных ошибок слишком много. Это раздражает, ведь мы хорошо играем и не можем действовать в еще более атакующей манере", — цитирует Моуринью ВВС.