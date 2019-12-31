» » "Челси" нацелился на форварда "Лиона" Дембеле. Лэмпард видит в нём нового Дрогба

"Челси" нацелился на форварда "Лиона" Дембеле. Лэмпард видит в нём нового Дрогба

Лондонский "Челси" может приобрести нападающего "Лиона" Муссу Дембеле. Об этом сообщает Sky Sports.

Как сообщает источник, английский клуб рассматривает вариант с трансфером француза наравне с возможной покупкой форварда "РБ Лейпциг" Тимо Вернера. Наставник лондонской команды Фрэнк Лэмпард видит в нём схожесть с бывшим форвардом "Челси" Дидье Дрогба.

В то же время сообщается, что в случае успешного подписания Дембеле команду покинул Оливье Жиру и Миши Батшуаи.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Дембеле Челси АПЛ Лион Дрогба Лига 1
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